РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Красногорску напомнили предпринимателям правила приема на работу иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Отдел по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Красногорск провел семинар-совещание с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по разъяснению обязательных требований миграционного законодательства, являющихся непосредственным предметом оценки их деятельности при осуществлении контроля в сфере миграции», - говорится в сообщении.

Заместитель начальника отдела по вопросам миграции майор полиции Екатерина Гаврикова проинформировала присутствующих о соблюдении обязательных миграционных требований в части, касающейся изменений по заполнению новой формы уведомлений о прибытии иностранного гражданина. Сотрудники полиции напомнили о необходимости подачи уведомлений о приеме и увольнении мигрантов, соответствии места регистрации с фактическим местом проживания и административной и уголовной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

«Представители юридических организаций озвучили проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве и предоставлении мест для проживания иностранным работникам. На все поставленные вопросы сотрудники дали исчерпывающие ответы», - заключается в материале.