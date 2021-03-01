РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Для горожан в подмосковном Подольске заработал Telegram-чат по вопросам вакцинации от коронавируса, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске открыт специальный чат по вопросам вакцинации в мессенджере Telegram: https://t.me/joinchat/Im0tac6WAwFDUMZ7. Присоединиться могут все желающие. Для этого достаточно пройти по ссылке», - говорится в сообщении.

Как отметил глава округа Николай Пестов, самой эффективной мерой в борьбе с коронавирусом является вакцинация. В этом уверен и кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, председатель Общественной палаты округа Георгий Унгурян.

«Его мнение, безусловно, авторитетно, поскольку Унгурян прошел школу советских врачей-инфекционистов и эпидемиологов на службе в военных госпиталях. Большую гордость у него вызвал факт публикации итогов завершающей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале, где было отмечено, что эффективность ее против коронавируса составляет 91,6% и побочных эффектов от нее меньше, чем от зарубежных вакцин», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Текстовая трансляция

1 МАРТА

- В России испытывают уникальный препарат от коронавируса «Мир‑19». Препарат будет поражать вирус и предотвращать его самые тяжелые формы.

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.