РИАМО - 1 мар. Максим Дерюгин назначен на должность главы управы столичного района Хамовники, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Назначить Дерюгина <...> на должность главы управы района Хамовники города Москвы», — говорится в документе.
Служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра столицы, но он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами.
Ранее Дерюгин занимал должность глава управы района Арбат.
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