РИАМО - 1 мар. Максим Дерюгин назначен на должность главы управы столичного района Хамовники, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Назначить Дерюгина <...> на должность главы управы района Хамовники города Москвы», — говорится в документе.

Служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра столицы, но он не должен превышать предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами.

Ранее Дерюгин занимал должность глава управы района Арбат.