РИАМО - 1 мар. Для общедоступных охотничьих угодий в Подмосковье установили нормы по количеству одновременно пребывающих охотников, сообщили РИАМО в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С сегодняшнего дня возможна подача заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в общедоступных охотничьих угодьях области. Весенняя охота будет разрешена в регионе с 20 марта по 10 мая», — сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Разрешения выдаются в количествах, соответствующих нормам пропускной способности общедоступных охотничьих угодий.

Пропускная способность охотничьих угодий в Подмосковье в период весенней охоты на пернатую дичь

В Наро-Фоминских общедоступных охотничьих угодьях:

- на селезней уток - 20 охотников;

- на гусей из укрытия - 15 охотников;

- на вальдшнепов на вечерней тяге - 100 охотников;

- при охоте на тетерева пропускная способность устанавливается из расчета одно охотничье угодье на одного охотника.

В Орехово-Зуевских общедоступных охотничьих угодьях:

- на селезней уток - 150 охотников;

- на гусей из укрытия - 50 охотников;

- на вальдшнепов на вечерней тяге - 100 охотников;

- при охоте на глухаря и тетерева пропускная способность устанавливается из расчета одно охотничье угодье на одного охотника.

В Солнечногорских общедоступных охотничьих угодьях:

- на селезней уток - 25 охотников;

- на гусей из укрытия - 7 охотников;

- на вальдшнепов на вечерней тяге - 50 охотников.

В Шатурских общедоступных охотничьих угодьях:

- на селезней уток - 12 охотников;

- на гусей из укрытия - 12 охотников;

- на вальдшнепов на вечерней тяге - 20 охотников;

- при охоте на глухаря и тетерева пропускная способность устанавливается из расчета одно охотничье угодье на одного охотника.

В Щелковских общедоступных охотничьих угодьях:

- на водоплавающую и вальдшнепов на вечерней тяге - 203 охотника.

Как отметили в ведомстве, укрытия с находящимися внутри охотниками должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров друг от друга в любую сторону.

Во время охоты на вальдшнепов на вечерней тяге охотники должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров друг от друга в любую сторону.

Какие документы нужны для охоты в Подмосковье>>