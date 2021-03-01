РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мар. В Мытищах прошел Открытый турнир по художественной гимнастике «Февральские узоры», спортсменки из Котельников заняли призовые места, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В турнире приняли участие гимнастки МАУ СШ «Котельники», показав достойные результаты: 1 место - Анаита Саарян, 2 место - Варвара Тюнева, Сильвия Назарянц, Милана Лаврушина, Каныкей Ашимова, 3 место - Арина Доронина, Анна Норвардян, Александра Шиганова, Элина Ирицян, Амина Магомедрасулова», - говорится в сообщении.

Маленьких гимнасток и их тренера Элизабет Кленяеву поздравили с отличными результатами, им пожелали дальнейших успехов в спорте.