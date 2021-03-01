РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Руководитель фракции «Единая Россия» городского округа Мытищи Михаил Мурзаков рассказал, как принять участие в фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», сообщается на сайте администрации горокруга.

Фестиваль проводится ежегодно с 2010 года.

«Уже несколько лет функционирует партийный проект «Единая страна – доступная среда», который направлен на поддержку людей с ограниченными возможностями. А «Мир равных возможностей» дает таким людям шанс раскрыть свой творческий потенциал и поверить в себя. Надеемся, что в ходе этого фестиваля мы познакомимся с множеством талантливых мытищинцев», – сказал Мурзаков.

Участником фестиваля может быть любой блогер или владелец тематического сайта. В этом году победителей выберут в девяти номинациях: «Радуга жизни», «Спорт равных возможностей», «Дети как дети», «Говорить и показывать», «Открытие года», «Вместе мы сможем больше», «Творческая мастерская», «Лига чемпионов» и «Мода и стиль». Итоги конкурса подведут в июне 2021 года.