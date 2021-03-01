РИАМО - 1 мар. Российские ученые проводят клинические испытания уникального препарата от коронавируса «Мир-19», первый этап будет завершен в середине марта, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Препарат может блокировать определенные части коронавируса.

«Это уникальный препарат, основанный на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, – это так называемый РНК-полимеразный сайт», – сказала Скворцова.

Препарат получил название «Мир-19». Он будет поражать вирус и предотвращать его самые тяжелые формы. При этом препарат будет полностью безопасен для человека. После испытаний разработчики перейдут к работе с пациентами.

Ранее в РФ зарегистрировали первую в мире вакциной против Covid-19. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- В России испытывают уникальный препарат от коронавируса «Мир‑19». Препарат будет поражать вирус и предотвращать его самые тяжелые формы.

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.