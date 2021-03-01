РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Спортсменки ЦНИИТОЧМАШ Подольска победили в спартакиаде трудовых коллективов по настольному теннису, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Зимний фестиваль трудовых коллективов муниципалитетов Московской области «Живу спортом» состоялся 27 февраля в спортивном комплексе «Заречье» микрорайона Климовск. Соревнования с элементами зачета ГТО прошли по нескольким дисциплинам: подтягивание, отжимание, подъем гири (у мужчин), стрельба и лыжные гонки. Состязания по настольному теннису традиционно провели во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске.

«Женская команда по настольному теннису Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию Ростех) заняла 1 место в областной спартакиаде трудовых коллективов. Мужская команда вошла в пятерку лучших. В текущем году весь пьедестал почета заняли подольские теннисистки. Всего соревновались 6 женских команд. Первое место – у АО «ЦНИИТОЧМАШ», второе – у ПАО «ЗиО Подольск», третье – АО ОКБ «Гидропресс». Мужская команда ЦНИИТОЧМАШ сражалась достойно, а войти в тройку лучших среди девяти соперников им помешала болезнь одного из постоянных участников теннисных турниров», – говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали около 20 команд из Балашихи, Солнечногорска, Орехово-Зуева, Ступина, Егорьевска, Серпухова, Подольска и других муниципалитетов региона. В спортзале «Заречье» собрались более 250 спортсменов в возрасте от 25 до 60 лет и старше.