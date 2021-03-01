РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В минувшие выходные в гимназии №17 подмосковных Мытищ прошла вакцинация сотрудников от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам директора учебного учреждения Евгения Аганина, первые прививки работникам сделали еще в декабре прошлого года. А сейчас привиться изъявили желание оставшиеся 70 работников гимназии.

«В моем классе 29 учеников. Из моих близких и знакомых никто не болел коронавирусом, но я знаю случаи, когда люди лежали в реанимации. Сложно предугадать, кому повезет переболеть в легкой форме, а кому нет. Коронавирусная инфекция коснулась каждого, и вакцинация является выходом из сложившейся ситуации», – сказала учитель начальных классов гимназии №17 Алена Крыжановская.

Она отметила, что вакцинация – это вопрос безопасности, как ее личной, так и детей, с которыми она работает.

Врач-терапевт поликлиники №2 Юлия Бессмертная, которая осматривала желающих сделать прививку, отметила, что вакцинация от коронавируса становится все более массовой.

«Ежедневно через кабинет вакцинопрофилактики поликлиники проходит около 100 человек. Вакцина переносится довольно легко, побочных явлений замечено мало. Если температура и поднимается, то небольшая – 37,5, и в тот же день проходит. Поэтому неудивительно, что количество людей, сделавших себе прививку, становится все больше и больше», – добавляется в материале.

Текстовая трансляция

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