РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в понедельник провели для учащихся средней школы №11 Балашихи открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, на мероприятии обсудили опасные природные и техногенные факторы, так, рассказали об опасности тонкого весеннего льда, сообщается в Instagram-аккаунте Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» - Балашиха.

Открытый урок приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны. Начальник караула 201-й пожарно-спасательной части Алексей Чембулатов рассказал детям об истории создания Международной организации гражданской обороны (МОГО), становлении и развитии системы гражданской обороны в России.

«Особое внимание в ходе урока было уделено обсуждению опасных природных и техногенных факторов. Учащимся рассказали, как опасен тонкий весенний лед, был подробно разобран вопрос о поведении школьников при гололеде. Ребята узнали, где и как правильно переходить проезжую часть, чем опасны сосульки и как правильно действовать при пожаре», - сказал Чембулатов.

Спасатели продемонстрировали детям боевую одежду пожарного и дыхательный аппарат. Ребята смогли примерить настоящую пожарную каску и надеть спасательное устройство.

В конце мероприятия всем ученикам раздали памятки «Единая служба спасения 112».