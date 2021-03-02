Гендерный праздник 8 марта с каждым годом вызывает все больше споров у обоих полов. Одни считают его главным праздником женственности, тюльпанов и весны, другие – днем борьбы за равноправия полов. Между тем, подарку обрадуется любая девушка, если он будет подобран правильно. Обозреватель РИАМО составила гид презентов на 8 марта, которые порадуют самых разных женщин.

Наушники Beats Flex

Где купить: https://re-store.ru

Цена: от 4900 рублей

Любительницам гаджетов, фитнеса и соцсетей стоит подарить новые беспроводные наушники Beats Flex из серии All-Day Wireless, которых хватит на 12 часов работы, чтобы заниматься в зале, слушать музыку или комнаты в Clubhouse. В отличие от AirPods, эти беспроводные наушники от Apple скреплены между собой и вряд ли потеряются. Цена наушников в три раза ниже популярных AirPods, поэтому подарить их можно даже ребенку.

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Свеча Parole

Где купить: https://parole-shop.ru/

Цена: от 2990 рублей

Фанаты ароматов для дома оценят свечу «Mon amour» от Paroleshop, которая изготовлена из 100% соевого воска, а эфирное масло создано во Франции в городе Грас. Подарить можно и путешественницам, которые мечтают о лете на Лазурном берегу, и домашним хозяйкам, которые обустраивают квартиру. К подарку можно добавить косметику или сумку-шоппер от бренда Parole.

Завтрак с Джудом Лоу

Где купить: https://www.instagram.com/p/CLwosK6HVcc/

Цена: 1000 рублей

Сильной и независимой девушке, а также поклоннице Джуда Лоу стоит подарить сертификат на завтраk в Eggsellent. В марте в кафе на «Маяковской» подают завтрак в стиле фильма «Мои черничные ночи» – поджаренную бриошь, сливочный сыр, расплавленный камамбер и черничное варенье с розмарином. Сертификат номиналом от 1000 рублей можно подарить и коллеге, и подруге. Девушек ждет не только завтрак из фильма, но и мини-журнал с Джудом Лоу на обложке, где рассказывают о кино и рецепте пирога из «Черничных ночей».

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Фото-тур

Где купить: http://moreadventures.ru/kappadokija

Цена: от 750 евро

Из дорогих подарков – девичник с фотосессией в Турции, Марокко или на Бали. В стоимость такого тура включено все, что любят многие девушки – красивые завтраки, отели с панорамным видом, ежедневные фотосессии, активная экскурсионная программа и веселая девичья компания. Среди ближайших туров – авторский фото-тур «Марокко от океана до пустыни» на неделю или короткий тур выходного дня «Девичник в Каппадокии». Подарить можно девушке, маме, сестре и лучшей подруге, которая соскучилась по путешествиям за время пандемии.

Серьги для поклонниц Парижа

Где купить: https://www.buro-nahodok.ru/showroom/ukrasheniya_m/sergi_nastroenie_uletet_na_vykhodnye_v_parizh/

Цена: от 390 рублей

Шуточный подарок для сестры, подруги, коллеги – серьги «Настроение: улететь на выходные в Париж» в форме Эйфелевой башни и самолета. К подарку можно приложить корзинку с круассанами или устроить мини-корпоратив на тему Франции в офисе.

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Чаепитие в ресторане «Метрополь»

Где купить: https://metropol-moscow.ru/event/vaucherybezdaty/metropol_secrets/

Цена: от 2200 рублей

Если ваша дама любит историю и изысканность, подарите ей чаепитие в зале «Метрополь» одноименной гостиницы. Этао новая экскурсия «Тайны ресторана Метрополь» включает в себя чаепитие, во время которого можно узнать об архитектуре и истории знаменитого ресторана. В разное время здесь проводились главные тусовки Москвы – шумные банкеты, романтические встречи, великосветские свадьбы, международные конференции и даже политические дебаты. В зале легендарного ресторана звучал голос Шаляпина, речи Ленина, здесь бывал Бернард Шоу и наигрывал на фортепьяно Майкл Джексон. Ближайшие чаепития пройдут 12 и 19 марта. За дополнительную плату в ресторане подают бокал шампанского.

Коллекция патчей с портретами из Третьяковки

Где купить: https://ansaligy.com/catalog/kollekciya-russkie-portrety-ansaligy-tretyakovskaya-galereya/

Цена: от 1950 рублей

Любительницы искусства оценят бьюти-новинку, созданную брендом Ansaligy и Третьяковской галереей – патчи под глаза «Русские портреты».

В рамках сотрудничества с Третьяковской галереей разработано пять упаковок классических патчей, в оформлении которых использованы шедевры живописи. Украсили коробку портреты «Неизвестная» Ивана Крамского, «На солнце» Ильи Репина, «Бедная Лиза» Ореста Кипренского и другие.

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Новый парфюм от Tom Ford

Где купить: https://www.tsum.ru/product/he00629212-parfyumernaya-voda-tubereuse-nue-tom-ford-bestcvetnyi/

Цена: от 27 300 рублей

Новый парфюм от Tom Ford Tubereuse Nue в белом флаконе с нотами жасмина и туберозы понравится тем, кто ценит экзотику и предпочитает лилии вместо роз. Дарить такой парфюм стоит ценительницам элегантности и тем, кому нравятся сладковатые цветочные ароматы с нотками какао.

Столик для ванной

Где купить: https://www.pichshop.ru/product/227835/polka-dlya-vannyi-aqualla/

Цена: 4650 рублей

Идеальный подарок для девушек, которые любят нежиться в ванне с книжкой, планшетом или бокалом вина, – столик для ванной, который с помощью специальной подставки удержит любой предмет. На поверхности есть прорезь для фужера и регулятор под любой размер ванной. Дарить романтической натуре в комплекте с красивым фужером и бутылкой вина.

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Букет подснежников

Где купить: https://www.instagram.com/p/CK8WmTGADfE/

Цена: от 7900 рублей

Если хотите выделиться, то любительнице похвастаться букетами в соцсетях можно подарить подснежники. Стоит такое удовольствие намного дороже, чем самый пышный букет тюльпанов, но реакция любимой женщины этого стоит. Дарить можно жене, девушке или маме.