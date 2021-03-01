РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Корреспонденты детского телевидения подмосковного Подольска стали лауреатами конкурса «Журналистский долг памяти», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На конкурс, организованный Союзом журналистов Подмосковья при поддержке Фонда президентских грантов, подольское детское телевидение представило репортаж о трехдневной экспедиции журналистов на Ильинские рубежи. Работа Александры Пивоваровой, Олеси Фоминой и Софьи Спришевской оказалась в числе лучших», - говорится в сообщении.

Награждение победителей состоялось в центре Гиляровского в Москве. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова вручила юным журналистам дипломы лауреатов конкурса и книги «Мы нашей памяти верны» и «Секундные стрелки истории».