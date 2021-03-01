РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Гастрономический фестиваль «Сырная гонка» проведут в подмосковном Красногорске с 12 по 14 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Масленичную неделю в Красногорске завершит фестиваль «Сырная гонка». Третья по счету гастрономическая ярмарка пройдет с 12 по 14 марта на площади у ДК «Подмосковье», – говорится в сообщении.

Именитые сыровары со всей страны в очередной раз съедутся на сырный фестиваль со своими лучшими образцами. Помимо сыров на ярмарке будут представлены фермерские деликатесы и товары народного потребления.

«В рамках фестиваля организаторы подготовили 13 марта насыщенную программу – игры, концерт и эстафету «Сырная гонка». Победители получат призы от российских сыроваров», – добавляется в сообщении.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00.