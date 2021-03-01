РИАМО - 1 мар. Фильм «Том и Джерри» возглавил прокат в российских кинотеатрах и странах СНГ за минувшие выходные, сообщает Газета.ru.
«Полнометражная картина по мотивам анимационного сериала о коте, мышонке и их вечном противостоянии собрала в российском прокате 268,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
На второй стречки рейтинга расположился фильм-сказка «Конек-Горбунок» со собором более 230 миллионов рублей. Тройку лидеров замкнула российская комедия «Батя», которая собрала 136 миллионов рублей.
Премьера «Том и Джерри» в России состоялась 25 февраля.
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