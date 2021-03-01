РИАМО - 1 мар. Фильм «Том и Джерри» возглавил прокат в российских кинотеатрах и странах СНГ за минувшие выходные, сообщает Газета.ru.

«Полнометражная картина по мотивам анимационного сериала о коте, мышонке и их вечном противостоянии собрала в российском прокате 268,3 миллиона рублей», —​ говорится в сообщении.

На второй стречки рейтинга расположился фильм-сказка «Конек-Горбунок» со собором более 230 миллионов рублей. Тройку лидеров замкнула российская комедия «Батя», которая собрала 136 миллионов рублей.

Премьера «Том и Джерри» в России состоялась 25 февраля.