РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Три детских сада и школу в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи объединят в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в округе, соответствующее постановление главы городского округа Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Данное постановление было подписано в понедельник в целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышения доступности и качества образования в городском округе в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об образовании в РФ», решением совета депутатов Балашихи «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Балашихи».

«Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа «Средняя общеобразовательная школа №6» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №2 «Вишенка» комбинированного вида», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №28», МБДОУ «Детский сад №29», – говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной уставной деятельностью МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» станет предоставление на территории городского округа Балашиха общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.