РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. Плановую проверку реконструкции Дома быта в Щелкове провели инспекторы Главгосстройнадзора Московской области, застройщиком выступает ООО «Лаборатория ЗетЗетЗет», сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Работы ведутся в графике. В настоящее время выполняется монтаж и наладка внутренних инженерных систем», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Планируется, что реконструкция завершится в апреле 2021 года.

Самостоятельно следить за ходом строительства можно с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».