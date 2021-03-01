РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. На соревнованиях по зимнему плаванию в Санкт-Петербурге моржи из Подольска завоевали восемь медалей, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

В Санкт-Петербурге с 26 по 27 февраля прошли соревнования по зимнему плаванию на Кубок Большой Невы - 2021, в которых приняли участие спортсмены клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Подольска.

«На соревновании собралось более 300 участников. Подольчане завоевали восемь медалей (одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую). Среди медалистов: Роберт Храмов (одна золотая, три серебряных, одна бронзовая), Татьяна Николашина, Алексей Зяблицкий и я, Галина Пажетнова. Также в соревнованиях принял участие двенадцатилетний Матвей Савельев», - сказала Пажетнова.