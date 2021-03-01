РИАМО - 1 мар. В подмосковном Реутове работают шесть пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в которых почти 4,5 тысячи человек уже сделали прививки, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы продолжаем масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Всего с начала прививочной кампании свое здоровье защитили порядка пяти тысяч жителей нашего города. На сегодняшний день в муниципалитете работают шесть пунктов вакцинации от Covid-19, где любой желающий может пройти через процедуру прививки, не потратив на нее более 20 минут», - сказал Каторов.

Он уточнил, что при прививке от коронавирусной инфекции врачи Реутова используют вакцину «Гам-Ковид-вак» в два этапа.

«Всего через первый этап вакцинации против коронавируса прошли 4 469 жителей, второй - 2 235. Вакцинация разрешена через 30 дней после проведения любых других прививок. При этом она не защищает от гриппа, поэтому рекомендуется сделать обе прививки. Берегите себя, здоровье родных и близких», - добавил Каторов.

В Реутове работают шесть пунктов вакцинации от Covid-19. Это поликлиника №1 на улице Гагарина, 4 (запись через сайт госуслуг или по телефону: 8(495)108-16-35, добавочный 2104); поликлиника №2 на Юбилейном проспекте, 17, запись по телефону: 8(495)791-15-89.

Привиться также можно без предварительной записи в ТРЦ «Реутов Парк» на Носовихинском шоссе, 45. По будням пункт работает с 14:00 до 20:00, в выходные - с 12:00 до 20:00. Еще один пункт открыт в ТЦ «Экватор» на улице Октября, владение 10, 4 этаж по будням с 14:00 до 20:00, в выходные - с 12:00 до 20:00, прийти можно без записи.

Прививают и в клубе «Активное долголетие» на улице Новой, 3 по вторникам и пятницам с 11:00 до 13:00, предварительная запись по телефону: 8(495)528-11-30, а также в МФЦ на улице Победы, 7 по предварительной записи у дежурного администратора.

Для удобства жителей наукограда создана интерактивная карта с адресами пунктов: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11orn-6FYDh9_98SYi8sViAkJnPBvoLCd&usp=sharing.

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