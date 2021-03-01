РИАМО - 1 мар. В рамках программы реновации в столичном районе Щукино подлежат расселению свыше 8 тысяч граждан, этапы переселения для района уже определены, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Всего в районе Щукино по реновации предстоит расселить 42 старых дома площадью 130 тысяч квадратных метров», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что для организации переселения в районе подобрали три стартовые площадки, две из которых располагаются на Авиационной улице, третья - на улице Новощукинская, где уже возведен первый дом для переселения.

До конца 2024 года в рамках первого этапа должно произойти расселение пяти домов. Уже возведенная по программе реновации новостройка располагается по адресу: улица Новощукинская, владение 8, корпус 1. Дом сдадут в апреле этого года.

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