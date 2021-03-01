РИАМО - 1 мар. На сайте «МВД Медиа» опубликована видеозапись допроса троих подозреваемых, задержанных в Москве по подозрению в избиении 52-летнего москвича, который является музыкантом группы «Машина времени» Александром Дитковским.

25 февраля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на него и его друга на Комсомольском проспекте напали неизвестные, которые занимались попрошайничеством. На видео один из нападавших признается в избиении. Второй утверждает, что разнимал дерущихся. Третий говорит, что пострадавшего проучили за грубость, он же раскаялся в поступке.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих подозреваемых. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и 116 УК РФ «Побои», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники несколько раз ударили потерпевшего и скрылись. Музыканта госпитализировали, но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее полицейские назначили проверку после избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского и его друга. В музыкальной группе Дитковский выступает в качестве приглашенного музыканта и играет на трубе.