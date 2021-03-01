РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Восемь футбольных команд из Балашихи, Щелкова и Москвы на поле крытого манежа футбольного центра «Метеор» приняли участие в первом турнире «Кубок Героев» в рамках спортивно-патриотического проекта «Воскресный футбол», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Соревнования 28 февраля посвятили городам-героям, с которыми связаны самые важные битвы Великой Отечественной войны. Старт первому турниру, состоявшемуся в честь снятия блокады Ленинграда, дали ветераны Вооруженных сил, член общественной организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Борис Овсянников, член Общественной палаты Балашихи, полковник в отставке Василий Георгиади, заместитель председателя комитета по делам молодежи и спорту, депутат горсовета Марк Черемисов.

«Турнир будет проходить в разных городах Подмосковья ежемесячно. Возможно, в перспективе удастся провести череду футбольных турниров, посвященных городам воинской доблести Московской области, трудовой славы. Эта инициатива охватывает очень много неравнодушных людей и может доступно ознакомить детей с историей нашей страны. Как один из организаторов, Мособлдума учредила специальные призы для отдельных игроков и тренеров команд», - сказал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

В первом турнире приняли участие 8 футбольных команд, состоящих из детей 2013 года рождения и моложе. Также на поле вышли показать свои силы две московские команды из Женской любительской лиги «Пантеон».

В финале «Кубка Героев» представители коммерческой академии FC ProStuttgart из Балашихи проиграли ребятам из спортшколы города Щелково. В итоге первый кубок, посвященный городу-герою Ленинграду, увезли с собой юные футболисты из Щелкова.

По словам консультанта-эксперта городской Общественной палаты Михаила Свирина, этот турнир - праздник футбола.

«Турнир однодневный, социально-патриотический, то есть нацелен как на пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта в городе, так и на поддержание исторической памяти. Мы против того, чтобы переписывали историю», - подчеркнул Свирин.

Патриотических турниров планируется провести 12 - по количеству городов-героев. Следующий «Кубок Героев» будет посвящен Смоленску, соревнования примет Щелково.