РИАМО - 1 мар. В этом году на развитие мукомольной и хлебопекарной отраслей Московской области было выделено 232 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Хлебопекам выделяются деньги на компенсацию части затрат на реализацию произведенного и реализованного социального хлеба, а мукомолам – на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В регионе работают порядка 40 крупных и средних и около 60 малых предприятий хлебопекарной отрасли, а еще 7 основных мукомольных заводов.

«Производственная мощность предприятий региона превышает 1 миллион тонн хлебобулочных изделий и различных сортов муки в год», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что в 2020 году Подмосковье стало вторым в РФ по производству хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. Было произведено 394,4 тысячи тонн продукции. В текущем году Московская область планирует выйти на первое место.

Более 400 тыс тонн хлеба и хлебобулочных изделий произведено в Подмосковье за 2020 г>>