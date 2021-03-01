РИАМО - 1 мар. В Подмосковье с понедельника началась выдача разрешений на весеннюю охоту в общедоступные охотничьи угодья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С сегодняшнего дня возможна подача заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в общедоступных охотничьих угодьях области. Весенняя охота будет разрешена в регионе с 20 марта по 10 мая», — сказал исполняющий обязанности главы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Подать заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно через портал государственных и муниципальных услуг области. Также можно обратиться в многофункциональный центр госуслуг.

Воскресенский напомнил, что охотиться в регионе можно только при наличии действующего охотничьего билета единого федерального образца.

Кроме того, необходимы разрешения на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевки в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях с указанием в них данного вида ресурсов и нормы их добычи.

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