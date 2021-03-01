РИАМО - 1 мар. В связи с приходом весны режим работы Московского зоопарка продлевается на один час, вход теперь закрывается в 17:00, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Посетители могут проводить на улице больше времени, если же гостям становится холодно, то они всегда могут погреться в павильонах.



«С потеплением и увеличением длины светового дня наши питомцы становятся активнее. Даже заядлые лежебоки выходят на улицу, чтобы осмотреть свою территорию и вдохнуть новые запахи», – говорится в сообщении.

С приходом весны ожидается пробуждения енотов, которые быстро реагируют на изменение температуры. Активность также начинают проявлять львы, морские котики, гривистые волки и кустарниковые собаки.

Билеты в Московской зоопарк продаются онлайн. Те, кто их приобрел, должны соблюдать меры безопасности, среди которых: социальная дистанция, ношение масок в павильонах и использование санитайзеров.