РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Спортсмены из Подольска одержали победу на соревнованиях Московской области по лыжным гонкам, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Головино 28 февраля прошло соревнование Московской области среди спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва на призы чемпионки Олимпийских игр Светланы Нагейкиной по лыжным гонкам. В них приняли участие и спортсмены Подольска.

«Ученики спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска показали блестящие результаты. Ирина Головатюк и Вячеслав Мамичев завоевали 1 место, Аксенова Екатерина и Власов Арсений - 2 место. В десятку сильнейших вошли: Ирина Сошникова (4 место), Василий Амелин (4 место), Софья Чапкина (5 место), Иван Перевозчиков (5 место)», - говорится в сообщении.

Спортсменов и тренеров поздравили с заслуженными наградами.