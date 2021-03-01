РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Семейные пары Подольска 6 марта смогут принять участие в праздничном турнире по настольному теннису, сообщается в группе «Клуб любителей настольного тенниса (Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце культуры «Октябрь» Подольска 6 марта пройдет традиционный турнир семейных пар по настольному теннису, посвященный Международному женскому дню. На мероприятие приглашаются бабушки и дедушки с внуками, а также сестры и братья и семейные пары», - говорится в сообщении.

Регистрация участников начнется в 9:00 и будет проходить до 9:45. Начало турнира в 10:00.