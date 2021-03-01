РИАМО - 1 мар. Столичные полицейские задержали в Подмосковье участников преступной группы, которых подозревают мошенничестве, они предлагали установить автономные пожарные извещатели, которые лишь шумели и не сообщали пожарным о возгорании, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным, злоумышленники совершали поквартирный обход жителей столицы, преимущественно пожилого возраста, и предлагали им установить автономные пожарные извещатели. Гражданам сообщалось, что установка необходима в соответствии с распоряжением жилищной организации, отвечающей за противопожарную безопасность», - говорится в сообщении.

Если жители отказывались от установки, то мошенники говорили, что собственникам квартир грозят крупные штрафы. Таким образом мошенники навязывали жителям услуги, которые оказывали по завышенной стоимости. Кроме того, установленный по высокой цене прибор не оповещал пожарных о возгорании, а только обладал шумовым эффектом.

Полицейские при участии росгвардейцев задержали подозреваемых в местах их проживания на территории Подмосковья. Ими оказались трое мужчин и одна женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанных заключили под стражу.

«В ходе обысков полицейскими обнаружены пожарные извещатели, мобильные телефоны, компьютеры и банковские карты. Также изъяты различные документы: договоры, акты, маркетинговые инструкции и презентационные брошюры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что сейчас пострадавшими от действий мошенников признаны десять человек. По ее словам, задержанные могут быть причастны к более чем 50 эпизодам по данному делу.