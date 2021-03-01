РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Свыше 1,7 тысячи выпускников школ подмосковного Подольска зарегистрировались для участия в государственной итоговой аттестации в 2021 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 26 февраля прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая проводится ежегодно по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этот раз мероприятие было организовано на базе школы №34.

«В Подольске в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие более 70 человек. В округе для участия в государственной итоговой аттестации в 2021 году зарегистрировались 1 789 выпускников текущего года. Из них 23 человека не планируют поступать в вузы в 2021 году, поэтому по новым правилам они смогут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Из них три человека с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в сообщении.

Из 1 766 выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ, 11 человек с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, на сдачу ЕГЭ подали заявления 195 выпускников прошлых лет и 23 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.