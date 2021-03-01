РИАМО - 1 мар. Порядка 5 тысяч нарушений уборки снега и наледи устранили в Подмосковье с 20 по 28 февраля по предписаниям инспекторов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«По предписаниям инспекторов устранено 4910 фактов несвоевременной уборки снега и наледи», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Всего инспекторы проверили ход уборки снега на 11 670 объектах. Больше всего нарушений устранили в городских округах Коломна, Химки, Волоколамский и Пушкинский.

Остановки общественного транспорта, лестницы, областные и муниципальные дороги, а также тротуары во дворах обработали противогололедными реагентами. От снега и наледи очистили множество детских площадок.

За текущую зиму в регионе прошел 21 снегопад. Всего за зиму пескосоляной смесью в регионе обработали свыше 1,7 миллиона километров дорог, провели 69 циклов обработки, задействовали порядка 2,3 тысячи единиц техники и около 3,2 тысячи дорожных рабочих.