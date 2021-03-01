РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Команда из подмосковных Котельников в полуфинале первенства по футболу городского округа Люберцы обыграла клуб из Малаховки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Полуфинальный матч Открытого зимнего первенства городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд закончился победой ФК «Котельники» над клубом из Малаховки. Уже в дебюте встречи отличился Алексей Михайлов. Спустя 9 минут Алексей оформил дубль. На 30 минуте отличился Андрей Сысоев, голевой пас на счету Александра Никифорова», - говорится в сообщении.

Второй тайм не принес голов. Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу ФК «Котельники».

В финале турнира команда встретится с ФК «Красково». Матч запланирован на 6 марта и пройдет на стадионе «Торпедо».