РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Участники благотворительного форума, который пройдет 5 марта в подмосковном Красногорске, смогут помочь детям с ДЦП, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пятого марта в ДК «Подмосковье» состоится первый благотворительный форум местных предпринимателей «Сделано с любовью, заряжено добром». Собранные средства будут направлены на адресную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В частности, Ксении Столповских из Красногорска и Андрею Грибкову из Дмитрова», - говорится в сообщении.

У Ксюши ДЦП и симптоматическая эпилепсия. Девочка родилась на 32-й неделе беременности совсем крошечной - всего 1,6 килограмма при росте 40 сантиметров. Пять суток младенец был на аппарате ИВЛ. При выписке девочке поставили диагноз «органическое поражение центральной нервной системы».

«В Петербурге в институте мозга имени Бехтерева помочь не смогли, но мама Ксюши решила не сдаваться и бороться с болезнью дочери дальше», - добавляется в материале.

Андрей Грибков стал инвалидом в результате родовой травмы, у него дискинетическая форма ДЦП.

«В прошлом году одноклассники Андрея ездили в дельфинарий. Они рассказывали про радость общения с дельфинами, делились своими эмоциями. Врачи, курирующие Андрея, рекомендовали новый вид реабилитации: дельфинотерапию. Теперь это мечта Андрея», - отмечается в сообщении.

Кроме того, у ребенка слабое зрение и необходим компьютер с большим разрешением экрана. В семье нет финансовой возможности приобрести такой монитор.

ДК «Подмосковье» находится по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №3. Форум пройдет с 12:00 до 20:00. Мероприятие организовано при содействии фонда «Жанна Фриске – Я рядом!».

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