РИАМО - 1 мар. На участке Юго-Восточной хорды появятся четыре внеуличных пешеходных перехода, все они будут иметь одинаковую ширину и незначительно разниться по высоте, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На участке Юго-Восточной хорды от улица Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги мы ведем строительство четырех внеуличных пешеходных переходов», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что переходы располагаются в местах пересечения с улицами районного значения и предполагают собой обеспечение перехода граждан между жилыми кварталами и общественными заведениями.

Загрутдинов отметил, что завершение строительства всех хордовых магистралей должно завершится в 2023 году.

Первый подземный переход находится у дома 41, корпус 1 на улице Бехтерева. Он будет обладать двумя сходами на четной и нечетной сторонах проезжей части. Его длина составит 36,89 метра, ширина – четыре, высота – 2,3.

Второй переход возводится у дома 31, корпус 2 на улице Бехтерева. Первый сход перехода, который располагается на четной стороне и ориентирован в сторону Котляковского кладбища и к проектируемому проезду 4278, а второй – по нечестной на Севанскую улицу. Ширина и высота аналогично по метражу предыдущему, а длина составляет 50,65 метра.

Еще один переход возведут у дома 15, строение 4 на улице Бехтерева. Он также будет иметь два схода – с западной стороны проезжей части ЮВХ ориентирован к зданию на Кавказском бульваре дом 52А, строение 1 и с восточной стороны проезжей части ЮВХ ориентирован к зданию дом 15, строение 4 на улице Бехтерева. Его протяженность составит 57,9 метра, ширина – четыре метра, а высота – 2,35.

Четвертый переход, чьи сходы располагаются на четной и нечетной стороне Промышленной улицы, в настоящее время строится у дома 9 корпус 1 на улице Бехтерева. Его длина составляет 82,53 метра, ширина – четыре и высота – 2,3.

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