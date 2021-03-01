РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Председатель совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов вручил благодарность руководителю Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в Подольске Арсену Дарбиняну, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник прошла юбилейная конференция, посвященная 10-летию центра, в котором помогают горожанам на безвозмездной основе. За 10-летнюю историю в центре бесплатно проконсультировали более 10 тысяч человек, а на текущий год его руководители планируют увеличить количество выездных консультаций в учреждения соцназначения.

«От всего сердца я благодарю за приглашение и за проделанную работу в городском округе Подольск. Желаю успехов и здоровья. А также хочу наградить благодарностью Московского областного отделения Ассоциации юристов России руководителя Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в Подольске Арсена Дарбиняна», - сказал Галоганов.

Также он вручил благодарности представителю уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерине Поповой, члену ассоциации Антону Малолину, помощнице руководителя Единого центра оказания квалифицированной юрпомощи в округе Оксане Данилиной и другим.

«Я сама начинала с консультанта Единого центра квалифицированной юридической помощи и всегда старалась помочь людям, которым была нужна бесплатная юридическая помощь. Но единый центр не был бы таким основательным, если бы не было такого руководителя, который готов ежедневно оказывать помощь людям. Сейчас центр является одним из лучших в Московской области», - отметила Попова.