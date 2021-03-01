РИАМО - 1 мар. В Подмосковье ожидается серьезное похолодание с осадками, водителям стоит быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве добавили, что прогнозируются арктические морозы: слабую плюсовую температуру сменит минусовая, ночью временами возможен редкий снег или мокрый снег.

«Пешеходам следует не забывать носить световозвращатели в темное время суток, а также быть внимательными при переходе через проезжую часть и железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Также пешеходам следует пользоваться только санкционированными переходами, ожидать транспорт на посадочных площадках.

5 марта температура может опуститься до минус 4 градусов, а ночью 7-8 марта будет пик морозов. Температура воздуха опустится до минус 17 — минус 19 градусов.

Устойчивое потепление прогнозируют только 9 марта, но температура также будет колебаться от более холодной к теплой и наоборот.

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