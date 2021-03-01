РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Вагоносборочный цех №217 «Метровагонмаша» в третий раз одержал победу в производственном конкурсе «Лучший цех», говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

На «Метровагонмаше» (входит в состав Трансмашхолдинга) подведены итоги всех производственных конкурсов за IV квартал 2020 года. Финальным аккордом стало определение лучшего цеха предприятия. Обладателем почетного звания и переходящего трудового знамени решением конкурсной комиссии выбран вагоносборочный цех №217.

«Были большие объемы в IV квартале, но трудовой коллектив совместными усилиями не только выполнил производственный план, но и добился высоких показателей. Наши работники очень заинтересованы в победах в производственных соревнованиях предприятия. Каждый стремится совершенствовать свои навыки, добиваться новых показателей, улучшать систему производства», – сказал начальник цеха №217 Олег Головин.

Подразделение стабильно держит высокую планку и образцово выполняет все поставленные задачи. Генеральный директор «Метровагонмаша» Борис Богатырев отметил, что основной цех – вагоносборочный – снова занял первое место. Работники настроены на хороший и качественный результат.

«Дипломом II степени отмечен механосборочный цех №416. Замкнул тройку прессово-заготовительный цех №121. Благодаря победе в IV квартале 2020 года, вагоносборочный цех №217 догнал прессово-заготовительный цех №121 в общем зачете. Теперь у подразделений одинаковое количество дипломов высшей степени – по 3 награды», – отмечается в материале.

Ближайший преследователь – электромонтажный цех №10 с двумя победами. Трудовое соревнование «Лучший цех» проводится на «Метровагонмаше» с 2018 года.