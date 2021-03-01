РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Специалисты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи в Подольске бесплатно проконсультировали более 10 тысяч человек за десятилетнюю работу, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель центра Арсен Дарбинян.

В понедельник прошла юбилейная конференция, посвященная 10-летию центра, в котором помогают горожанам на безвозмездной основе. Среди почетных гостей был председатель совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова, представители прокуратуры и многие другие.

«В данном центре могут получить бесплатную юрпомощь все желающие. Мы работаем каждую среду с 17:00 до 20:00. За 10 лет работы мы проконсультировали более 10 тысяч граждан и оказали помощь в виде устной консультации или подготовки различных документов правового характера для обращения в суд. В текущем году мы планируем увеличить выездные консультации в учреждения соцназначения», - сказал Дарбинян.

Центр был учрежден Московским областным колледжем информации и технологии совместно с Московским областным отделением Ассоциации юристов России. Данный центр является образцовым в Московской области.

«Я очень рад, что причастен к развитию Единого центра оказания квалифицированной юрпомощи, и благодарю всех причастных к его созданию и развитию, а также тех, кто поддерживает его. Желаю нам дальнейшей плодотворной работы по развитию сети таких центров. Сейчас в Московской области их 19. Благодаря этому каждый гражданин может получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь», - пояснил член МРО «Ассоциация юристов России» Владимир Бобровицкий.

Он отметил, что большая часть обращений, которые поступают от жителей, касается земельного, жилищного законодательства, также много обращений поступает во вопросам пенсионного права, соцобеспечения, трудовому праву.