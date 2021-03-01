РИАМО - 1 мар. В Международный женский день температура воздуха в Москве и Московской области составит минус 2 – минус 4 градуса, пройдут небольшие снегопады, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет очень изменчивой на этой неделе. Температура воздуха приблизится к норме, будет облачно. Температура воздуха в столичном регионе составит минус 2 – минус 4 градуса, возможны кратковременные снегопады», - сказал Синенков.

Он отметил, что в ночь на 8 марта температура воздуха составит минус 10 градусов.

На прошлой неделе на смену морозам в Московский регион пришла оттепель. А 26 февраля в Москве был побит рекорд по теплу с 1990 года. В этот день температура воздуха прогрелась до плюс 6,3 градуса.

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