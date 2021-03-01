РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец Артем Барков и Дарья Ветошкина завоевали серебряные медали на соревнованиях по лыжным гонкам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В соревнованиях по лыжным гонкам на призы треехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Анфисы Резцовой поучаствовали порядка 100 спортсменов из Москвы и Московской области. Юные люберчане, учащиеся отделения лыжных гонок СШОР Артем Барков и Дарья Ветошкина, стали серебряными призерами состязаний», – говорится в сообщении.

Лыжные гонки на призы прославленной советской лыжницы – традиционное ежегодное мероприятие, его проводят в 20-й раз. Нынешние соревнования прошли на центральном лыжном стадионе «Снежинка» в Химках.