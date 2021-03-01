РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Жители подмосковного Красногорска могут сделать прививку от коронавирусной инфекции в отделении МФЦ в торговом центре «Красный кит», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пункт вакцинации от Covid-19 открылся в отделении МФЦ «Красный кит». Медики ГБУЗ МО «Красногорская больница №1» приняли первых пациентов во Всемирный день иммунитета, 1 марта», - говорится в сообщении.

Пункт вакцинации на пятом этаже торгового центра «Красный кит» будет работать в ежедневном режиме с 12:00 до 18:00.

Кроме того, в округе продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках на улице Карбышева, 4, в военном городке Павшино, 2В, на улице Октябрьской, 17, на Павшинском бульваре, 9, на улице Институтской, 9А в поселке Нахабино, в отделениях «Медси» в поселке Отрадное и на улице Успенской, 5 в Красногорске, а также на первом этаже ТРЦ «Вегас».

Записаться на прививку можно через портал госуслуг Московской области и по телефону 122.

Также мобильные прививочные бригады выезжают на предприятия. Для того, чтобы оставить коллективную заявку, необходимо обращаться в поликлинику или в отдел содействия здравоохранению администрации Красногорска по телефону: 8(495)563-44-37.

«На данный момент прививку от коронавируса сделали почти 10 тысяч красногорцев», - заключается в материале.

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1 МАРТА

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