РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В Королеве завершили строительство пристройки к школе №20 на 500 мест, открытие нового корпуса позволит ликвидировать вторую смену и решить проблему переполненности классов в образовательном учреждении, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено строительство и выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы №20 на проспекте Космонавтов в Королеве. Новый корпус сможет принять 500 учеников. Он соединен с основным зданием школы переходом-галереей. Здесь предусмотрены учебные и игровые классы, спальни, гардеробные, просторная столовая и актовый зал. Во дворе появились современные спортивные и игровые площадки. В новом корпусе будет располагаться начальная школа», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Строительство велось в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.

Школа на проспекте Космонавтов построена в 1996 году. Изначально она была рассчитана на 750 мест, однако в настоящее время в ней учится более 1,4 тысячи детей. Кроме того, за прошедшие 25 лет новые образовательные учреждения в этом районе не строились.