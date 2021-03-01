РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Завершился муниципальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», который проходил среди школьных команд городского округа Люберцы, первое место заняла команда гимназии №5, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всего в турнире принимали участие 25 команд.

«В упорной борьбе первое место заняла команда гимназии №5, ее состав: Чекан Варвара, Шабашев Всеволод, Мельничук Александр, Чекан Арина, Чекан Арсений, Великанова Полина. Второе место у команды из гимназии №44, третье - у команды из школы №48», - говорится в сообщении.

Команда-победитель получила в награду переходящий Кубок главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого и право участвовать в областном этапе соревнований, который пройдет с 7 по 15 марта во Дворце спорта «Триумф».