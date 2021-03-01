РИАМО - 1 мар. На МЦД-2 с 1 по 6 и с 9 по 20 марта после 23:30 не будет движения между станциями Перерва и Красный строитель, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Просим быть внимательными и уточнять расписание перед поездкой в эти часы», - говорится в сообщении.

До МЦД Курьяново можно будет добраться от метро «Печатники» или от МЦД Перерва на автобусах №№ 292, 703, 736, до МЦД Москворечье от метро «Каширская» будут идти автобусы № т11, т67, т71, 148, 263, 275, 298, 299, 608, 709, 738, 742, от метро «Кантемировская» – автобусы № 192, 784.

До МЦД Царицыно можно будет доехать из центра на Замоскворецкой линии метро, до МЦД Покровское - от метро «Пражская» на автобусах №№ 160, 296, 635, 680, 708, 796. До МЦД Красный Строитель от метро «Улица Академика Янгеля» довезет автобус № 682.

До МЦД Битца можно доехать от метро «Теплый Стан» и «Домодедовская» на автобусе № 37, до МЦД Бутово - от метро «Бульвар Дмитрия Донского» на автобусах №№ 94, 108, 523, 737, от метро «Бульвар Адмирала Ушакова» на автобусе № 636.

До МЦД Щербинка можно доехать от метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино» на автобусе № 864, от метро «Бульвар Дмитрия Донского» – на автобусе № 802.