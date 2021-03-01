РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. В рамках образовательной программы с 3 по 5 марта студентам Московского областного филиала РАНХиГС в Красногорске расскажут, как совмещать учебу и общественную деятельность, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«С 3 по 5 марта в Московском областном филиале РАНХиГС пройдет образовательная программа, на которой ведущие практики-законодатели расскажут о своем опыте, познакомят с работой депутатов и покажут, какие первые шаги необходимо сделать на пути к карьере депутата», - говорится в сообщении.

Спикерами мероприятия станут депутат I-VI созывов Московской областной думы Галина Уткина и помощник депутата Мособлдумы, член Молодежного парламента при совете депутатов горокруга Красногорск Иван Разливанов.

Третьего марта Разливанов выступит на тему: «Мой путь в общественной деятельности: первые шаги, совмещение с учебой, сложившиеся принципы». Уткина расскажет об особенностях работы депутатов и Мособлдумы и развенчает некоторые мифы о работе народных представителей.

Четвертого марта руководитель сектора внешних коммуникаций студенческого совета Московского областного филиала РАНХиГС, пресс-секретарь Молодежного парламента при совете депутатов муниципалитета Матвей Шалунков раскроет тему: «Личный бренд: как показывать результаты и делиться ими с окружающими».

В заключительный день, 5 марта, спикер, имя которого пока не раскрывается, выступит на тему: «Первые шаги законодателя и советы будущим народным представителям».

«На протяжении всей программы отобранные участники будут получать кейсы, которые будут максимально приближены к реальности, и смогут представить решения городских и региональных проблем. Лучшие из них будут рассмотрены спикерами, которые определят лучшего студента-участника», - заключается в материале.