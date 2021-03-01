РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. В Балашихе за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 7 151 случай заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 629 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 175 136 человек выписали домой из стационаров, скончался из-за развившихся осложнений 4 681 человек. 7 151 случай инфицирования зафиксирован в Балашихе (плюс 45)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.