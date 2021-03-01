РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. В родильном доме микрорайона Саввино Балашихи 3 марта состоится день открытых дверей, начало мероприятия в 15:00, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Дорогие будущие родители! Балашихинский родильный дом «Саввино» приглашает вас на день открытых дверей 3 марта в 15:00. Вас ждет: знакомство с родильным домом, экскурсия, розыгрыш подарков. Внимание! В связи с эпидемиологической ситуацией количество мест ограничено!» – говорится в сообщении.

Гости родильного дома должны иметь отрицательный результат ПЦР на коронавирус (срок действия результата – 3 дня) или результат ИФА с имеющимися антителами и не иметь признаков ОРВИ. С собой надо взять также блокнот и ручку.

«Мы заботимся о вашем здоровье. Просим отнестись с пониманием. Запись по телефону: 8(495)567-30-07. До встречи!» – добавляется в сообщении.

Из-за активного роста числа заболевших Covid-19 роддом в микрорайоне Саввино дважды временно перепрофилировали в инфекционную больницу, где было создано 400 койко-мест. Их оснастили подводом медицинских газов, аппаратами ИВЛ и компьютерной томографии.

С 15 февраля в роддоме возобновили прием рожениц, после того как были проведены необходимые работы по дезинфекции медучреждения.