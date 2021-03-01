РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Юные жительницы Люберец Маргарита Сластенкина и Радмила Корягина получили титул «Мисс юная краса - 2021» на окружном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества, говорится в сообщении комитета по культуре администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло 27 февраля в культурно-досуговом центре «Союз» поселка Малаховка городского округа Люберцы.

«Восемь талантливых участниц выступили перед жюри на III окружном фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества «Юная краса-2021». Свои способности девочки продемонстрировали во время видеовизитки, дефиле и творческого номера. Жюри присвоило титул победителей участницам в двух возрастных группах: Маргарите Сластенкиной и Радмиле Корягиной. Поздравляем юных талантливых люберчанок!» – говорится в сообщении.

8-летняя Маргарита Сластенкина – ученица гимназии №56, допобучение проходит в Красковском культурном центре, а 11-летняя Радмила Корягина учится в школе №47.