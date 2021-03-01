РИАМО - 1 мар. Перерыв в движении поездов на МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская продлевается до 16:00 по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Данное изменение действует только сегодня, 1 марта, и не распространяется на последующие дни», - говорится в сообщении.

Поезда Рижского направления временно будут следовать с пассажирами от или до Рижского вокзала и станции Дмитровская, а поезда Курского направления — от или до Курского вокзала.

Пассажирам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями.

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