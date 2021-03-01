РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В понедельник культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на мастер-класс по хореографии «Денс-mix», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Занятие проведет руководитель коллектива современного танца Flash Сергей Куделин.

«Начало в 18:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57. КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом 30», - говорится в сообщении.