РИАМО - 1 мар. Количество обращений от жителей Подмосковья снизилось в социальных сетях на 36% на прошлой неделе, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошлую неделю количество обращений в социальных сетях уменьшилось на 36%, при этом число обращений по каждой теме меньше, чем среднее значение», - сказала Звягина в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящем составом правительства Московской области.

Она отметила рост числа обращений по вопросам ЖКХ и энергетики. Также жители обращались по вопросам транспорта, благоустройства, а также из-за подтоплений и таяния снега.

На прошлой неделе после морозов в Московскую область пришла оттепель. Начался процесс активного снеготаяния.