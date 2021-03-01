РИАМО - 1 мар. Переселение жителей старых пятиэтажек в дом на Новощукинской улице в столичном районе Щукино начнется во втором квартале 2021 года, всего в новые квартиры переедет 651 человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку на Новощукинской улице. Этот дом стал первым в Щукине, построенным в рамках программы реновации.

«Отделка вентилируемого фасада выполнена из керамогранитной плитки белого и салатового цветов, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить внешний вид здания», - говорится в сообщении.

В доме располагается 306 квартир, среди которых 51 однокомнатная, 204 двухкомнатных и 51 трехкомнатная. В новостройке выполнена улучшенная отделка квартир и мест общего пользования. Для жильцов построен подземный паркинг на 106 машино-мест.

Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи.